SON DAKİKA | Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti!

Son dakika gelişmesi... Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Oğulcan Çağlayan, takımı Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti. Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor, oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonunu kullanarak kontratını 2021 yazına kadar uzatmıştı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini feshiyle ilgili konuştu.

Hasan Kartal, "Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Oğulcan Çağlayan'ın bu hamlesinden sonra son kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek" dedi.