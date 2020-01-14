Son dakika! Ogenyi Onazi Denizlispor'da
Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan ve bu sezon yavaş yavaş forma giymeye başlayan Ogenyi Onazi'nin Trabzonspor macerası sona erdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'a transfer oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, transferde bombayı patlattı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Horozlar, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Basel maçında forma giymiş ve formasına kavuşmuştu.