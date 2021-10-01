Son dakika | Nur Germen hayatını kaybetti! Nur Germen kimdir?

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti. Nur Germen bir süredir tedavi görüyordu.

Nur Germen kimdir?

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Nur Germen vefat etti. Nur Germen bir süredir tedavi görüyordu.

Germen 1948 yılında Ankara'da doğmuştu. Türk basketboluna her kademede büyük hizmet eden Nur Germen, Kolejliler, Galatasaray , Muhafızgücü, Tofaş SAS ve Yenişehir Meysu'da forma giydi.

TBF'den taziye mesajı

Türk basketbolunun duayen ismi, milli takımımızın eski sporcu ve antrenörlerinden Nur Germen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu paylaşım yaptı

Türk basketboluna her kademede sayısız hizmetleri ve emeği bulunan, değerli spor insanı Nur Germen’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim.