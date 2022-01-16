Son dakika! Novak Djokovic sınır dışı ediliyor

Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Novak Djokovic'in vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Bugün yapılan duruşmada kararı açıklayan Başyargıç James Allop, ünlü tenisçi Novak Djokovic’in ikinci kez vizesinin iptal edilmesinin ardından, vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun oybirliğiyle reddedildiğini belirtti. Kararın ardından Djokovic’in sınır dışı edilmesi bekleniyor.

ÜLKEYE 3 YIL GİREMEYEBİLİR

Öte yandan Djokovic’in Avustralya yasalarına göre ülkeye 3 yıl girememe riski devam ediyor. Bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, geçtiğimiz günlerde Djokovic’in vizesini iptal etmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bölüm 133C(3) kapsamındaki olumsuz bir kararın ardından, etkilenen kişiye belirli durumlar dışında üç yıllık bir süre vize verilemeyecektir” ifadeleri yer alıyordu.

MAHKEME KARARINDAN ÖNCE AVUSTRALYA AÇIK PAYLAŞIMI

Mahkeme kararından yaklaşık iki saat önce Avustralya Açık’ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Pazartesi günü oynanacak müsabakalara yer verildi. Bu müsabakalar arasında Djokovic ve Kecmanovic de yer aldı.







