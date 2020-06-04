Fransa Ligue 1 takımlarından Nimes ve Bordeaux, bu sezon 13 lig maçında 2 gol kaydeden Güven Yalçın için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu.

Geçen sezon attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Güven Yalçın da Avrupa'da oynamak istiyor.

Kulübe sıcak para girişi için kaynak arayan Beşiktaş, Nimes ve Bordeaux ile pazarlıklara başladı.

NIMES DAHA İSTEKLİ VE TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Güven Yalçın için daha istekli olan ve yaptığı teklif daha yüksek olan taraf ise Nimes.

Nimes teknik direktörü Bernard Blaquart, Güven Yalçın'ı uzun zamandır takip ediyor ve oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Fransız takımı ilerleyen günlerde Beşiktaş ile olan görüşmelerini daha da sıklaştıracak. (Haber Global)



