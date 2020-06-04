Son dakika... Nimes ve Bordeaux'dan Güven Yalçın için Beşiktaş'a teklif

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın iki yıl önce Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a Fransa'dan teklifler var.

04 Haziran 2020, Perşembe 18:33 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika... Nimes ve Bordeaux'dan Güven Yalçın için Beşiktaş'a teklif

Fransa Ligue 1 takımlarından Nimes ve Bordeaux, bu sezon 13 lig maçında 2 gol kaydeden Güven Yalçın için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu.

Geçen sezon attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Güven Yalçın da Avrupa'da oynamak istiyor.

Kulübe sıcak para girişi için kaynak arayan Beşiktaş, Nimes ve Bordeaux ile pazarlıklara başladı.

NIMES DAHA İSTEKLİ VE TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Güven Yalçın için daha istekli olan ve yaptığı teklif daha yüksek olan taraf ise Nimes.

Nimes teknik direktörü Bernard Blaquart, Güven Yalçın'ı uzun zamandır takip ediyor ve oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Fransız takımı ilerleyen günlerde Beşiktaş ile olan görüşmelerini daha da sıklaştıracak. (Haber Global)

İlgili Haberler
Beşiktaş, kondisyon, taktik ve şut çalıştı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...