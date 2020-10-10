SON DAKİKA | Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Karadağlı eski basketbolcu Nikola Pekovic, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

10 Ekim 2020, Cumartesi 14:39 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Karadağlı eski basketbolcu Nikola Pekovic, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Sırp basınından Telegraf‘ın haberine göre eski EuroLeague şampiyonu Nikola Pekovic, coronavirüs etkisinin ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Haberde şu anda Karadağ milli takımının menajeri olan Pekovic’in, iki akciğerinde de iltihaplanma olduğu ve solunum cihazının yardımıyla nefes aldığı belirtildi.

Pekovic, Podgorica şehrinde 15 gün önce COVID-19 semptomları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu süreç içerisinde ise durumu daha kötüleşti.


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