Nihat Özdemir'in TRTSpor'da katıldığı programdaki açıklamaları şu şekilde:

5 ay önce Kulüpler Birliği'nde yapmış olduğumuz toplantıda çalışmaları ilan etmiştik, görüş alışverişi yaptık. İkinci yarıda takımlarda 9 futbolcu varsa sahaya çıkıp maçlar oynanmak zorunda, yoksa takımlar hükmen mağlup olacak. Avrupa Şampiyonası'na daha iyi hazırlanmamız için Süper Lig 'in 16 Mayıs'ta bitmesi gerekiyor. Her şartta liglerin oynanarak bitirilmesini istiyoruz.

Kış transfer döneminde de takımlardan borçsuzluk kağıdı istemeyeceğiz. Yayıncı kuruluş ile cuma gününe kadar anlaşma sağlama hedefindeyiz.







