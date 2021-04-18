Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport kanalındaki ‘Türkiye’den futbol’ programına katıldı, Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF’ye yaptığı başvuruyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Sarı-lacivertliler, 1959 yılından önceki 9 Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için TFF’ye resmen başvurmuştu.

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, “Bu hukuksal bir konu. Şu an biz bunu hukukçu arkadaşlarımızla birlikte inceliyoruz. Kulüplerimizin herhangi bir haklarının da zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz” dedi.

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda, Galler ve İsviçre ile yapacağı maçları Bakü’de oynayacağı kendisine hatırlatılan Nihat Özdemir, “İnşallah Bakü’de kardeşlerimizin de desteğiyle milli takımımız, İtalya, Galler ve İsviçre’nin olduğu bu gruptan çıkmaya hak kazanacak” diye konuştu. Azerbaycan geçtiğimiz hafta, Bakü’deki maçlara en az yüzde 50 kapasite oranında seyirci alacağını duyurmuştu.

Yerli ve milli

Azeri futbolcuların Türkiye’de top koşturmaları ile ilgili düşüncelerini de aktaran TFF Başkanı Özdemir şöyle konuştu: “Azeri kardeşlerimizin Türkiye liglerinde oynamasını çok arzularız. Devletlerimiz arasında anlaşma olursa belki Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk Milli Takımı’nda da oynatırız, Türkiye’de de yabancı statüsünde olmayıp Türk oyuncular gibi oynatabiliriz.” (Skorer)