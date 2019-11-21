Son dakika! Nihat Özdemir yeni kararı açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa için yeni bir format belirlenebileceğini duyurdu. Özdemir, "Süper Kupa 4 takımla yurt dışında oynanabilir" diyerek, hayata geçirmeyi planladıkları proje ile ilgili ipuçları verdi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Nihat Özdemir, mali disiplin ve futbol ekonomisi ile ilgili de detaylı sözler sarfetti.

Nihat Özdemir, kulüplerin mali kriterlere uymaması durumunda can yakıcı kararlar alacaklarını da aktardı.

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