Son dakika | Nihat Özdemir: Maçların oynanmama ihtimalini düşünmüyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir CNN Türk canlı yayınında açıklamalar yaptı... Maçların seyircisiz oynanacağını belirten Özdemir "Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Hiç başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı

"Sağlık Bakanımız ile görüştük ve "Siz özerk bir kurumsunuz, kararınızı alabilirsiniz, elinizdeki protokol çok iyi, başınız sıkıştığı zaman bana danışabilirsiniz" dedi.

"Süper Lig'in İstanbul'da oynanması ya da 1. Lig'in Antalya'da oynanması gibi bir programımız yok."

"Alternatiflerimize göre lige Temmuz ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz. 12 Haziran'a daha önümüzde 1 ay var. Her şey iyi giderse belki Temmuz ayı maçlarını seyircili oynayabiliriz. Asla sağlıktan ödün vermeyiz."

"Küme düşmek üzere olan takımlar lig bitirilsin diyor. Verdikleri röportajlar kamuoyunda kimsenin gözünden kaçmıyor ve komik duruma düşüyorlar. Gerçek sağlık konularıyla ortaya çıkıyorlarsa saygım sonsuz."

"Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler."

"BÜTÜN MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK"

"Durumları bizden daha kötü olan ülkelerin ligleri başlıyor. Bir kez daha söylüyorum önceliğimiz insan sağlığı."

"Bizim öncelikli amacımız seyircisiz olarak normal statüde oynamak. Her takım kendi sahasında oynayacak"

"Bizim takımlarımız futbol oynayarak ligleri bitirmek istiyor. Süper Lig'den 14 takım istiyor. TFF 1. Lig kulüplerinin çoğu da oynamak istiyorlar"

"BİZİM LİGLERDE BU KARARLAR MÜMKÜN DEĞİL"

"Şimdi özet vererek anlatayım. Belçika, Fransa ve Hollanda bu kararları verdi. Fransa'da federasyonla aynı fikirde değillerdi. PSG orada farklı bir şekilde öndeydi. Hollanda ve Belçika'da da öyle bir durum vardı. Süper Lig'de bugün iki takım aynı puanda, peşindeki takımların da az puan farkı var. Bizim ligde Hollanda, Belçika ya da Fransa gibi iptal edebilmek kolay değil. Tek kararımız olabilir; ligleri oynatarak tamamlamak aksi halde çok büyük tartışmalar çıkar."

"Nefes nefese giden ligde bu maçları oynatmamız gerekiyor. Futbol sevgisi hiç bir şeye benzemiyor. İnsanları üzecek kararlar almak çok kolay değil. Tek bir yolumuz var gelin bu ligleri oynayarak tamamlayalım. Eğer bugün Covid - 19 olmasaydı. Şampiyonun ilan edileceği gün bu gündü. Avrupa futbol şampiyonası başlayacaktı. İlk maç bizim maçımızdı. O maça gidecektik. Ligleri sonlandıracağımız günlerdi ama olmadı. Önemli olan bu halden nasıl çıkıp eski günlerimize gideceğiz."

"OYNATILMAMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Hiç başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir."

"Takımlar hazırlanırken sık sık Corona testi yaparak yollarına devam edecekler. Pozitif çıkanları ayıracağız, diğerlerine test yaparak devam edeceğiz. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa dahil liglere devam etme kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu."

"Aldığımız kararlar, görüşme yaptığımız tarafların bir tarafı da yayıncı kuruluş. Digiturk futbolda önemli bir gelir elde ettiğimiz kurum. Dört büyüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 40-45'i, diğer kulüplerin gelirlerinin yüzde 75-80'i bu kurumdan."

"VİRÜS ÇIKSA DAHİ DEVAM EDECEĞİZ"

"Takımlarda virüs çıksa dahi diğerlerine test yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz."