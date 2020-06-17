SON DAKİKA | Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı. Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?





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