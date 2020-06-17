SON DAKİKA | Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
Son dakika haberi... TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. Daha önce Fenerbahçe'de uzun bir süre görev yapan ve şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını yürüten Özdemir'in, Sarı Lacivertli kulüpteki üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı. Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?
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