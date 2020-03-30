Son dakika | Nihat Özdemir açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak...

Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı telefon görüşmesini bugünki köşesine taşıdı. Çekirge TFF Başkanı Özdemir'e Türk futboluyla alakalı merak edilenleri sordu.

İşte Fatih Çekirge'nin Hürriyet'teki yazısı...

Madem yüz yüze gelemiyoruz...

TFF Başkanı Nihat Özdemir’le telefondan bir sohbet yaptık.

Aslında sohbet ilerleyince, hem TFF Başkanı hem de Limak Holding Başkanı olarak konuştu.

Ligler ne zaman başlar?

TFF binasında durum?

Ve on binlerce çalışanıyla Limak bu koronayla nasıl mücadele ediyor?

Tabii önce TFF...

Aslında her sohbetimizde gülerdik. Ama bu defa gülümseme bile yok.

Soruyorum:

TFF olarak şu anda durum nedir?

“Şu anda bütün binayı neredeyse boşalttık. Nöbetçi usulü çalışıyoruz.”

Bu durumda ligler ne olacak?

“Hep birlikte gözlüyoruz.”

Yani yazın ligler oynanabilir mi?

“Şu anda dünyaya bakıyoruz. UEFA’nın alacağı kararlar, elbette bizim ülkemizdeki durum... Bunlar düzelmedikçe, netleşmedikçe karar alınamaz.”

Bir daha soruyorum:

Yani size göre muhtemel bir tarih bile mi yok?

“Belirsiz, belirsiz, belirsiz... Ne desek boşuna olur. Dünyaya ve ülkemize bakıyoruz. Nasıl seyredecek göreceğiz. Yaşanan olay çok ciddi. Sonuçları da ortada. Karar almak öyle kolay değil.”

Evet arkadaşlar, benim sohbetten çıkardığıma gelince...

1) Ligler için öyle kısa/orta vadede bir başlangıç beklemeyelim.

2) Belli ki önümüzde uzun bir maraton var.

3) İptal olur mu? O da belirsiz. Belirsizliğin ayları bulması halinde çok daha radikal kararlar da alınabilir...