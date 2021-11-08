Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu. İngiliz ekibi, en son Bournemouth'u çalıştıran Eddie Howe'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 43 yaşındaki teknik direktör Eddie Howe ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Eddie Howe, şu ifadelerde bulundu:

"Newcastle United gibi prestijli ve tarihli bir kulübün teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bu benim ve ailem için çok gururlu bir gün."

"Bu harika bir fırsat, ancak önümüzde daha çok iş var ve oyuncularla çalışmaya başlamak ve antrenman sahasına çıkmak için sabırsızlanıyorum."















