İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, DeAndre Yedlin'in ayrılığını resmen açıkladı. Menajer Steve Bruce, oyuncusuna Galatasaray'da başarılar dilediğini aktardı.

Yaptığı açıklamada Steve Bruce, "Türkiye'de Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayacak. Ona şans diliyorum. O harika bir adam, harika bir profesyonel" dedi.

Galatasaray da dün yaptığı açıklamada Yedlin'in transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.



