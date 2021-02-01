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SON DAKİKA | Newcastle United, Yedlin'in Galatasaray'a transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın menajeri Steve Bruce, DeAndre Yedlin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Newcastle United, Yedlin'in Galatasaray'a transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, DeAndre Yedlin'in ayrılığını resmen açıkladı. Menajer Steve Bruce, oyuncusuna Galatasaray'da başarılar dilediğini aktardı. 

Yaptığı açıklamada Steve Bruce, "Türkiye'de Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayacak. Ona şans diliyorum. O harika bir adam, harika bir profesyonel" dedi. 

Galatasaray da dün yaptığı açıklamada Yedlin'in transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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