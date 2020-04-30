Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları tam hız devam ederken yönetimin Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüştüğü iddia edilmişti. Son olarak Dinamo Zagreb'in başında yer alan Hırvat teknik adamdan Fenerbahçe açıklaması geldi.

'Fenerbahçe'den teklif almadım'

Hırvatistan yayını Index’e konuşan Bjelica, Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini söyledi. Nenad Bjelica, açıklamasında, "Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyor ama ben kimseyle görüşmedim. Pazar günü de şehre gideceğim. Ne biriyle görüştüm ne de pazarlık ettim" ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb'le son iki sezonu şampiyon tamamlayan Bjelica, bu sezon da lider durumdaydı.

Nenad Bjelica Dinamo Zagreb'ten neden ayrılmıştı?

Hırvatistan’ın köklü futbol kulüplerinden Dinamo Zagreb, teknik direktör Nenad Bjelica’nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetmişti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dinamo Zagreb Futbol Kulübü ile Nenad Bjelica, anlaşarak iş birliğini sonlandırma kararı almıştır. Kulüp, bugüne kadarki iş birliği ve teknik direktör olarak elde ettiği sonuçlar için Nenad Bjelica’ya teşekkür ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

2018 yılında Dinamo Zagreb’in başına geçen 48 yaşındaki Bjelica, 2 kez lig şampiyonluğu ve 1 kez de Hırvatistan Kupası kazandı. Dinamo Zagreb, Bjelica yönetiminde 50 yıl sonra ilk kez Avrupa’da grup aşamasını geçme başarısı da göstermişti.











