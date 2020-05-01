Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmeyi doğrularken detaylara ilişkin de bilgiler verdi.

Daha önce görüşmeleri reddeden Nenad Bjelica, bugün Hırvat basınından TPORTAL'a yaptığı açıklamayla Çarşamba gecesi gerçekleşen görüşmeyi onayladı.





Hırvat basınının özel haberine göre Bjelica, "Evet, Çarşamba gecesi konuştuğumuzu söyleyebilirim. İlk resmi irtibat sağlandı. Bu konuda yeni olarak söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerini kullandı.