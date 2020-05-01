Son dakika | Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi doğruladı!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

01 Mayıs 2020, Cuma 15:49 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi doğruladı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmeyi doğrularken detaylara ilişkin de bilgiler verdi. 

Daha önce görüşmeleri reddeden Nenad Bjelica, bugün Hırvat basınından TPORTAL'a yaptığı açıklamayla Çarşamba gecesi gerçekleşen görüşmeyi onayladı. 

İlgili Haberler
Nenad Bjelica kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe ile görüşen Nenad Bjelica, hangi takımları çalıştırdı?


Hırvat basınının özel haberine göre Bjelica, "Evet, Çarşamba gecesi konuştuğumuzu söyleyebilirim. İlk resmi irtibat sağlandı. Bu konuda yeni olarak söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerini kullandı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...