NBA 'de geride kalan sezonun MVP'sinin kim olacağı büyük merak konusuydu. Özellikle Joel Embiid ve Nikola Jokic'in isimleri öne çıkarken ESPN'den Adrian Wojnarowski, En Değerli Oyuncu ödülünü Denver'dan Nikola Jokic'in kazandığını açıkladı. Resmî açıklamanın bu hafta içerisinde yapılacağı belirtildi.

Bu sezon 27.1 sayı, 13.8 ribaunt ile en yüksek kariyer ortalamalarına ulaşan Nikola Jokic, 7.9 asist ile bu alandaki sıralamada ligin sekizinci sırasında yer aldı. Ayrıca bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist yapan NBA tarihindeki ilk oyuncu olan Jokic, geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi gösterdiği performans sonrası ödülün bir kez daha sahibi oldu.

2021'de de MVP ödülünü kazanan Sırp yıldız, bu sezon takımın en önemli isimleri Jamal Murray ve Michael Porter Jr.'ın yokluğuna rağmen takımını Batı Konferansı'nda beşinci sırada tutarak Play-Off şansını yakaladı.

Jokic, NBA tarihinde MVP ödülünü birden çok kez kazanan 15. oyuncu olurken Giannis Antetokounmpo'nun ardından arka arkaya kazanan da ikinci oyuncu oldu. 2018-19 ve 2019-20'de MVP olan Giannis Antetokounmpo, bu sezon da Joel Embiid ve Nikola Jokic ile yarışta finale kalmayı başardı.