Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Galatasaray 'da Mısırlı golcü Mostafa Mohamed yakın zaman içerisinde Sarı-Kırmızılı ekibe veda edebilir.

L'Equipe'te yer alan habere göre Evann Guessand'ın yanına 2 forvet takviyesi daha yapmayı planlayan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile yakından ilgileniyor.

Satın alma opsiyonu bulunacak

İddialara göre Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılı ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcuyu, önümüzdeki günlerde satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katabilir.

4 milyon Dolar'lık ödeme

Galatasaray, 2020/2021 kış transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini geçtiğimiz günlerde resmen almıştı. Haziran 2021'de sözleşmede öngörülen bildirimi Zamalek'e yapan ve Mısırlı golcü ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Aslan, 4 milyon dolarlık ödemeyi de gerçekleştirmişti.

Mısırlı golcü, Sarı Kırmızılı formayla 1,5 sezonda 57 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed, çıktığı 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.



