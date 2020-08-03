SON DAKİKA! Mustafa Kapı transferini duyurdular!

Galatasaray'ın Şubat ayında kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Kapı, uzun bir süredir Ligue 1 ekiplerinden Lille'in transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransız basınından bugün gelen son dakika haberindeyse Türk futbolcunun Sarı Kırmızılılar'daki macerasının artık sona erdiği ifade edildi.

Fransa'nın dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, bugün okuyucularıyla paylaştığı haberinde yetenekli futbolcunun Lille ile beş yıllık sözleşme imzalayacağını yazarken Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Ferhat Çoğalan'dan sonra takımın beşinci Türk futbolcusu olacağını aktardı.

Daha şimdiden geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa, 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde sarı kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler