Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddiasına başkan yardımcısı Yusuf Günay tarafından açıklama geldi.

Günay yaptığı açıklamada, 'Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler doğru değil. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir' ifadesini kullandı.

Cengiz'in dün tedavisi doğrultusunda kemoterapi görüp, eve döndüğü bildirildi.

Aslan'ın patronu yakın bir süre önce mide ve beyin ameliyatları geçirmişti.