SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme
Son dakika haberi. Geçtiğimiz haftalarda mide ve beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise Cengiz'in evinde istirahat ettiğini aktardı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddiasına başkan yardımcısı Yusuf Günay tarafından açıklama geldi.
Günay yaptığı açıklamada, 'Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler doğru değil. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir' ifadesini kullandı.
Cengiz'in dün tedavisi doğrultusunda kemoterapi görüp, eve döndüğü bildirildi.
Aslan'ın patronu yakın bir süre önce mide ve beyin ameliyatları geçirmişti.