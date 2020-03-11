Son dakika haberi: Galatasaray mart ayı divan kurulu oturumunda daha önce hiçbir oturumda olmayan bir olay yaşandı.

Başkan Mustafa Cengiz'in konuşma yaptığı sırada divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Cengiz'in konuşmasına müdahale etti.

Hamamcıoğlu, başkan Cengiz ile karşılıklı diyaloğa girmeye çalıştı.

Mustafa Cengiz, "Konuşmamdan çok rahatsızsanız kürsüden inebilirim" diyerek rest çekti!

Cengiz, Dursun Özbek'in kürsüden yaptığı konuşmaya da karşılık vererek, "Dursun Özbek kendisini tuzağa düşürdüğümüzü iddia ediyor. Biz Florya'yı aldığımızda sağolsun hacze çevirdi!" dedi.