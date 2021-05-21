Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz, basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Cengiz, seçimde başkan adayı olup olmayacağına ilişkin de durumunu paylaşmıştı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim. Ben aday olmayacağım. Yeniden değerlendireceğim. 1 aylık süreç var. Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.





'Aday olmamı istemiyorlar ama onları dinlemeyeceğim'

Toplantı sonrasında Mustafa Cengiz, muhabirlerin yanında adaylığına ilişkin yeni bir ifade kullandı ve aday olacağının sinyallerini verdi.

İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri:

"Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim"