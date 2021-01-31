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Son dakika | Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan voleybol derbisini izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili olarak "İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

31 Ocak 2021, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
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Son dakika | Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan transfer kapışmasında son olarak gündeme gelen isim İrfan Can Kahveci oldu. 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan voleybol derbisini izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili olarak "İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 



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