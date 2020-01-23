Galatasaray son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor’u konuk ederken, Başkan Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor cephesini protesto etti.

Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, şampiyoluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırırken, protokol tribününde yaşanan olaylar maça damga vurmuştu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanına kadar giren bir grup Rizesporlu taraftar, 'Otur yerine' diye bağırıp, ve Albayrak'a küfürler yağdırmıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Rize'de yaşanan olaylar sebebiyle Çaykur Rizespor cephesi ile bir araya gelmedi. Cengiz, mücadeleyi protokol tribünü yerine kendi locasından takip etti.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın attığı 3. gol sonrasında sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanına kadar giren bir grup Rizesporlu taraftar, 'Otur yerine' diye bağırmış ve Albayrak'a küfürler yağdırmıştı. Rizesporlu taraftarlara küfür sonrasında tepki gösteren Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a bir taraftar tarafından yumruk atılmıştı. Bu yumruk sonrasında protokol tribünü karışmıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak buna isyan ederek sarı kırmızılı yöneticilerle birlikte tepki göstermiş ve arbede yaşanmıştı.