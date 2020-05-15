Son dakika | Mustafa Cengiz taburcu oldu!

Geçtiğimiz hafta bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nden 13.00'te taburcu oldu.

Ayakta hastaneden ayrılan Cengiz "Her şey kontrol aldında" dedi ve kendisini bekleyen araca yöneldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Cengiz'i taburcu olurken yalnız bırakmadı.





Doktoru açıklama yaptı...

Mustafa Cengiz'in doktoru Uğur Türe "''Mustafa Cengiz'in beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Kendisinin maşallahı var. Tek sıkıntı uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırdı. Bunu kendisine yasakladım."dedi.

Albayrak "Çok ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen başkanımız yürüyerek, arabasına binip gitti. Başkanımız Mustafa Cengiz, gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi" ifadelerini kullandı.

Yunus Günay ise "Doktorumuza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız en kısa sürede eski sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'ı daha iyi yönetmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu...