Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı ekip eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir maceralarının ardından alt yapısında yetiştiği kulübe geri dönmüş oldu.

Bugün Türk Telekom Stadı'na giden tecrübeli futbolcu, Sarı-kırmızılı yönetimle son görüşmeyi yaptı ve anlaşmaya vardı.

MUSTAFA CENGİZ RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen açıkladı. Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır" dedi.

Arda Turan, Abdurrahim Albayrak'ın telefonu üzerine Marmaris'teki tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldi. Yine Abdurrahim Albayrak'ın arabasıyla stada gelen Arda Turan, eski kulübüyle görüştü. Alınan bilgilere göre kulübün kısa süre sonra resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek.







