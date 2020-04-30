SON DAKİKA! Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ‘halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 25 Aralık 1949 doğumlu Mustafa Cengiz'in, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürüldüğü ve ilk olarak koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi. (DHA)

Galatasaray'da daha önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim koronavirüs nedeniyle rahatsızlanmıştı.