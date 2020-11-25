SON DAKİKA | Mustafa Cengiz adaylık için tarih verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kripto para iş birliği anlaşmasının lansmanında açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"SİZ BASKIN SEÇİM GÖRMEMİŞSİNİZ!"

"Şimdi ben de duyuyorum tabii onları da gülüyorum, şöyle gülümsüyorum, gülmüyorum özür dilerim. Her eleştiriye saygım var, ama Allah için ya, önde emsal var. Biz ayın 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık, 3-4 iş günümüz var, 31 Ocak'ta sezon kapanıyor. Biz bu arada hocanın da onayıyla Ndiaye'yi yolladık, 3 günde. Biz seçim kararını ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor, 5 gün var transfere. Ne var ki yahu 45 gün. 5 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak 2021'de biten bir şey, üf cennet. Artı bu ara sezon. Zaten biz 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik! Yani daha geniş bir fırsat verdiğime inanıyorum. Durum bu, kimileri demiş baskın seçim, siz baskın seçim görmemişsiniz ya! Bir önceki yönetimimiz sağolsun 20 gün bıraktı bize, 20 gün. 100 imza, 45 kişilik kadroyu kur, bir de transfer planlaması yap.

"DENETLEMESİZ DÜNYA OLUR MU?"

Daha geniş tabanlı bir açıklama yapmayı planlıyordum epeydir. Değerli arkadaşlar, tuzla bozuluyor, anomi diye bir şey vardır sosyal ve siyaset biliminde. Yani otoritenin dediklerine inanmamak, güvensizlik ve bir anlamda anarşi. Biz dedik ki arkadaşlar başvurduk, cevabı 1 ay sonra geldi, başvurduğumuza da inanmadılar. Hem olağan mali genel kurul için başvurduk hem de denetlemeyi okutmadılar, ağır tüzük ihlali yapıldı. İstanbul, Ankara İçişleri Bakanlığı'na sordu, geniş katılımlı, sadece biz değil, pandemi nedeniyle izin verilemeyeceğini söylediler. Denetlemeyle ilgili yasal süreç tamamlanana kadar görevinin başındadır yazdılar. Denetlemeyi siz yapabilirsiniz dediler. Denetlemesiz bir dünya olur mu? Biz zaten kendi denetlememizin dışında anlaştığımız uluslararası şirketlere denetletiyoruz. Bir de bizim namusumuz denetliyor. En önemlisi de bizim ahlakımız, bizim sütümüz emanet.

"DOĞRU HAREKET ETTİĞİMİZ ORTAYA ÇIKTI"

Değerli arkadaşlar, bu kez o kadar çok istediler ki, bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Ben dünyada geçirilen hastalık, darbeler olarak tekim. 8 milyar önceki yaşayan insan içinde böyle bir şey yok diyorlar. Aynı anda 4 ameliyat ayrı organlarda, iyi ki kalbime bir şey olmadı, kalbim Galatasaray ile devam ediyor. Akıl zaten yok. Anomiye düşmeyelim. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir, onu siz bilirsiniz, evliler daha iyi bilir. Şimdi bunu ifade edebilirim, biz asla baskın seçim yapmadık, talep ediyorlardı. Nitekim de ne kadar doğru hareket ettiğimiz ortaya çıktı. Aynı anda 3-4 aday ortaya çıktı. Saat sektirmediler. Doğru mu? Ben bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne kadar güçlüyse, yarış ne kadar zorluysa, siz o kadar güçlü olursunuz. İpek kozadan çıkan gibi ipeği örersiniz. Hepsi Galatasaray için var. Etik etik diyorlar çok şaşırıyorum, etiket için çıkmasınlar, evet etik için çıksınlar. Elbette seçim olacak. Enseyi karartmayın, moralinizi bozmayın. Bizim 29-30 yaşında genç bir nüfusumuz var. Türkiye yaş ortalaması. Çok dinamik bir toplumuz. Benim kanaatim 1 yılda hallolur corona virüs. İnsanlık bunun da üstesinden gelecektir. Milletimize sabır diliyorum. 3-4 ay içinde de pandeminin hakkından geleceğimize inanıyorum.

"ADAYLIK İÇİN 4 ARALIK'TA AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Biz seçim için resmi başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Biz laf olsun diye başvuru yapmayız. İnanmadığımız hiçbir işe de girmeyiz. Benim başkan adayı olup olmama sürecim devam ediyor. Şimdi tedaviye gideceğim. Bu bir süreç. Ben yararlı olacağıma inandığımda, başkan olmasam da, ben zaten Galatasaray'ın bir askeriyim. Diğer askerlerin hepsi beni tanır, asker olmayanlar beni tanımaz. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ın içindeyim. 20 gün kala kararımı veririm. Aday olup olmayacağım konusunda 4 Aralık'ta açıklama yapacağım.

"HOCAMIZ SÜRE KONUSUNDA HAKLI"

Biz her zaman genç hakemlerden yana olduk. Hocamız süre konusunda haklı. Maçtan çıkıyor. Türkiye'de özellikle maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması gerekiyor. Bu bir temaşa sanatı. Sen 20 şut atarsın, kaleciyi sakatlarsın şutlardan, gol atamazsın. Bu oluyor. Bir şut atar, gol olur. Güzelliği futbolun. Bizi tabii üzüyor, kahrediyor, hocamızı da üzüyor. Biz tabii ki zamanı sonuna kadar kullanalım istiyoruz. Bazen 6 saniye kuralı bize işleniyor, başka takımlara işlenmiyor.

Takım tutmak, kulüp tutmak, anlatılamaz bir his. Yağmurda, çamurda, cebindeki yol parasını yayan yürüyüp maça gelen insanlar var. Ölümüne, tutku bu. Ben bu fotoğrafı gördüğümde çok duygulandım. Arkadaşlar babasının telefonunu gönderdi, aradım. Bakü'den çok uzakta bir yerde yaşıyorlar. Allah kimseye evlat acısı vermesin, sıralı ölüm versin. Şehitlik mertebesi en yüksek mertebe bizim inancımıza göre ama ateş düştüğü yeri yakar arkadaşlar. Konuştum Fazıl Bey ile, babasıyla. Çok mutlu oldu, aynı duygusallık bende de oldu."