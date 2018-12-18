MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen, evindeki papağana işkence ettiği görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra gözaltına alınan Murat Özdemir, ifadesinde, "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öne sürüldü. Savcılığın gözaltına alındığında ifadesinin ardından sabah adliyeye kendisi gelmesi koşuluyla serbest bırakılmasını istediği Özdemir'le ilgili karar değiştirerek sabah adliyeye getirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından evindeki papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşan Masterchef yarışmacısından diskalifiye olan Murat Özdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gözaltı talimatı vermişti. Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Murat Özdemir Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde ifadesi alındı. Savcılık, ifadesinin ardından sabah kendi imkanlarıla adliyeye gelmesi koşuluyla Özdemir'in serbest bırakılması talimatını verdi. Ancak gece Özdemir'in evinin önünde protesto amaçlı bir grubun toplanması ve alkollü olması nedeniyle sabaha kadar karakolda tutulması kararlaştırıldı.

Sabah saatlerinde de savcılık polise yeni bir talimat vererek Özdemir'in ‘Mevcutlu’ olarak savcılığa sevk edilmesi talimatını verdi. “Uyuşturucu” ,“Mala zarar vermek” ve “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıkan Özdemir, papağana işkence ettiği video ile tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.