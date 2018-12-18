Adını, 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in papağana işkence yaptığı videoyu yayınlamasının ardından Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve kısa süre sonra da gözaltına alınmıştı.

Az önce bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dün gece gözaltına alınan Murat Özdemir, serbest bırakıldı. Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi.

Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldi. Özdemir yeniden gözaltına alındı.