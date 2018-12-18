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  • Son dakika! Murat Özdemir serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı

Son dakika! Murat Özdemir serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir serbest bırakıldı. Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldi. Özdemir yeniden gözaltına alındı.

18 Aralık 2018, Salı 11:20
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Son dakika! Murat Özdemir serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı

Adını, 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in papağana işkence yaptığı videoyu yayınlamasının ardından Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve kısa süre sonra da gözaltına alınmıştı.

Az önce bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dün gece gözaltına alınan Murat Özdemir, serbest bırakıldı. Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi.

Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldi. Özdemir yeniden gözaltına alındı.

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