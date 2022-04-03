Son dakika! Murat Fırat, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte Türkiye, şampiyonadaki 7. altın madalyasını kazandı
Türkiye, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7'nci altın madalyasını 67 kiloda milli sporcu Murat Fırat ile kazandı.
Milli güreşçi, finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Krisztian Vancza ile mindere çıktı. Güçlü rakibini 3-1 yenen Murat Aydın, altın madalyanın sahibi oldu.
"Hedefim dünya şampiyonluğu"
Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Fırat, kendisi için zorlu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "Ülkeme altın madalya kazandırdım, şükürler olsun rabbime. Herkese teşekkür ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam beni destekleyen herkese armağan olsun" dedi.
DHA