Son dakika! Murat Fırat, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7'nci altın madalyasını 67 kiloda milli sporcu Murat Fırat ile kazandı.

Milli güreşçi, finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Krisztian Vancza ile mindere çıktı. Güçlü rakibini 3-1 yenen Murat Aydın, altın madalyanın sahibi oldu.

"Hedefim dünya şampiyonluğu"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Fırat, kendisi için zorlu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "Ülkeme altın madalya kazandırdım, şükürler olsun rabbime. Herkese teşekkür ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam beni destekleyen herkese armağan olsun" dedi.

DHA



