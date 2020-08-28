SON DAKİKA | Moussa Sow, Ümraniyespor'a transfer oldu

Fenerbahçe ve Süper Lig'in unutulmaz forvetlerinden Moussa Sow, bu sezon Ümraniyespor'da forma giyecek. TFF 1. Lig ekibi, yaptığı paylaşımla Senegalli yıldızın transferini açıkladı.

28 Ağustos 2020, Cuma 13:02 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Moussa Sow, Ümraniyespor'a transfer oldu

2012'de Fenerbahçe'ye transfer olan ve hem santrfor, hem de sol açıkta önemli performans ortaya koyan, özellikle röveşata golleriyle hafızalara kazınan Senegalli yıldız Moussa Sow, Türk futboluna geri dönüyor. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, yaptığı paylaşım ile Moussa Sow'un transferini açıkladı.


1986 doğumlu Moussa Sow'un kariyeri yaşadığı sakatlıklardan dolayı duraklamaya girmişti. 2018'de Bursaspor, 2019'da ise Gazişehir formaları giyen Moussa Sow, kendisinden beklenilen performansı sergileyememişti.



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