2012'de Fenerbahçe'ye transfer olan ve hem santrfor, hem de sol açıkta önemli performans ortaya koyan, özellikle röveşata golleriyle hafızalara kazınan Senegalli yıldız Moussa Sow, Türk futboluna geri dönüyor. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, yaptığı paylaşım ile Moussa Sow'un transferini açıkladı.





1986 doğumlu Moussa Sow'un kariyeri yaşadığı sakatlıklardan dolayı duraklamaya girmişti. 2018'de Bursaspor, 2019'da ise Gazişehir formaları giyen Moussa Sow, kendisinden beklenilen performansı sergileyememişti.







