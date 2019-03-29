Lokomotiv Moskova CEO'su Vasily Kiknadze, bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Portekizli yıldız Manuel Fernandes'in Rusya macerası sona eriyor. Lokomotiv Moskova CEO'su Vasily Kiknadze, Fernandes ile sezon sonu yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Fernandes'in takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Kiknadze, "Fernandes ile çok konuştuk. Niteliklerini takdir ediyoruz. Geçen sezon takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Gerçekten iyi bir futbolcu. Devre arasında Katar'daki kampın ardından dürüst ve açık bir şekilde bize ayrılmak istediğini söyledi." diye konuştu.

''Kariyerini Türkiye'de sürdürecek''

33 yaşındaki futbolcu resmi teklif almadıklarını ifade eden Kiknadze, ''Biz resmi bir teklif almadık. Gazetelere göre kariyerini Türkiye'de sürdürecek. Biz bu konuda kendisine karışamayız. Kendini nerede hazır hissediyorsa orada rahatlıkla oynayabilir.'' dedi.