Son dakika haberi...Beşiktaş, Atletico Madrid takımından 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu bir sezon kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar, bir video ile yeni transfer Montero'yu duyurdu

Montero, geçen sezon kiralık olarak Deportivo takımında 30 maçta forma giymişti.









Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.











