Galatasaray'da adeta yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferiyle ilgili son derece hareketli saatler yaşanıyor. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın dün Monako'da gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi kura çekiminden evvel Kolombiyalı golcü için yürüttüğü görüşmelerin ardından bugün de gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Monaco kulübünün başkan yardımcısı Oleg Petrov, bugün Guillermo Maripan ve Arthur Zagre için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının Falcao hakkındaki sorularına "Değişen pek bir şey olmadı. Hem kendisi hem de Leonardo Jardim'le konuştum. Gitmek istemesini anlayışla karşılıyoruz ama kulübün çıkarlarını da savunmak zorundayız." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim de Ligue 1'de pazar günü Strasbourg ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında 33 yaşındaki yıldız isimle ilgili olarak "Falcao, üç haftadır sahalardan uzak ama antrenmanlarına devam ediyor. Bugün de antrenmanı tamamlayamadı. Eğer oynarsa sakatlanma olasılığı yüksek. Bu nedenle böyle bir riske girmeyeceğiz. Transferi hakkındaysa konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler