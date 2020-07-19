Bu sezon Ligue 1'i 17'nci sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Monaco'da Aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen teknik direktör Robert Moreno'nun görevine son verildi. Konuyla ilgili duyuru, Fransız kulübüne ait resmi internet sitesi aracılığıyla yapıldı.

Açıklamada İspanyol antrenörle dün yapılan görüşmenin ardından yolların ayrılmasına karar verildiği ve süreçle ilgili gerekli prosedürün başlatıldığı kaydedildi. Monaco'nun ikinci başkanı Oleg Petrov da kararla ilgili olarak "Yollarımız beklenenden erken ayrıldı ama ben Robert'e bu zorlu görevi kabul ettiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Moreno'nun ekibiyle birlikte takımı daha iyi yerlere getirebilmek için büyük bir tutku ve adanmışlıkla çalıştığının altını çizen Petrov, 42 yaşındaki hocaya bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler