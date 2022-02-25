Dinamo Kiev'in başarılı teknik direktörü Mircea Lucescu, ülkede devam eden Rusya saldırısıne rağmen başkent Kiev'den ayrılmayacağını belirtmişti. Fakat yaşanan son gelişmelerin ardından kulübünün de yönlendirmesiyle ülkeyi terk etmek durumunda kaldı.

Lucescu'ya şehirden ayrılması gerekliliğinin Dinamo Kiev tarafından iletildiği ifade ediliyor. Bunun ardından ise Mircea Lucescu'nun araçla Kiev'den ayrıldığı belirtiliyor.

İlk etapta Lucescu'nun ülkeyi terk etmek adına arabayla gerçekleştireceği seyahatin riskli görüldüğü aktarıldı. Daha önce Dinamo Kiev forması giymiş eski Rumen oyuncu Florin Cernat, detaylara ilişkin Digi 24'e açıklamalarda bulundu.





Lucescu'nun arabayla Romanya'ya yola çıktığını belirten Cernat, "Dün gece Kiev'den bazı arkadaşlarımla konuştum. Bana Dinamo Kiev'in tüm oyuncuları aileleriyle birlikte kulübün antrenman sahasında topladıklarını aktardılar. Ülkelerine giriş adına seçenekleri bekliyorlardı. Onlarda 4 yabancı, teknik kadro ve Mircea Lucescu ile aileleri var. Anladığım kadarıyla sabah araba ile Romanya'ya yola çıkmışlar. Havaalanı bombalandığı için başka seçenekleri yoktu. Orada da yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Tüm spor müsabakaları iptal edildi" dedi.