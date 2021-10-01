A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 8 Ekim'deki Norveç ve 11 Ekim'de deplasmanda oynanacak Letonya maçının aday kadrosunu belirledi.

Kuntz, Berat Özdemir, Serdar Dursun ve Berkan Kutlu'yu ilk kez Milli Takım 'a davet ederken Caner Erkin ve Serdar Aziz de kadroya yeniden dahil edildi.

Milli Takım'ın kadrosu şöyle;

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun

Eylül ayındaki milli kadroda yer alıp, yeni açıklanan aday kadroda yer almayan oyuncular ise şöyle; Mert Günok, Alpaslan Öztürk, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu.



