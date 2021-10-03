2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç'te sakatlık sorunları büyüyor. Alexander Sörloth'tan faydalanamayacak Norveç'te Erling Haaland'ın da oynaması zor gözükürken şimdi ise bir başka forvet Joshua King sakatlandı.

İngiltere Premier Lig'de Watford formasıyla Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı. King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak görüşmeler sonucunda netlik kazanacak. Fakat Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor.

Norveç'in Haaland umudu sürüyor

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyeceğini açıklasa da Norveç tarafında girişimler sürüyor.

Norveç Milli Takımı, Haaland'ı Türkiye maçında kullanmak adına Dortmund ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haaland ve Joshua King'in kadrodan çıkarılması durumunda ise Veton Berisha ve Kristian Thorstvedt, takımdaki mevcut hücum oyuncuları olacaklar.