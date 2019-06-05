A Milli Takım'a EURO 2020 elemelerinde Fransa ve İzlanda ile oynanacak kritik maçlar öncesinde Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan yıldız ismin aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu."