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  • Son dakika | Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması

Son dakika | Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden, dün akşam gerçekleştirilen "On Numara" çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yapıldı.

16 Nisan 2019, Salı 13:55
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Son dakika | Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, On Numara oyununun dün akşam gerçekleşen çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin, "İdaremiz bayisi, bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

MPİ'den yapılan açıklamada, On Numara oyununun dün yapılan 871. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin 12'ye bölündüğü hatırlatıldı. 

Açıklamada, bunlardan 8'inin Bursa-Karacabey, 1'inin Adana-Yüreğir, 1'inin İstanbul-Bahçelievler, 1'inin İstanbul-Fatih ve 1'inin İstanbul-Kadıköy'e isabet ettiği bildirildi.

Bursa-Karacabey'e isabet eden 8 ikramiyeyi kazanan biletlerin tamamının bayi Aykut Asa tarafından oynatıldığına işaret edilen açıklamada, "İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan Pazartesi günü 17.00-18.00 saatlerinde bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır." ifadesine yer verildi. 

(AA)

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