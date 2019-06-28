Spor Tahkim Mahkemesi CAS, bugün yaptığı açıklamayla Milan'ın finansal fair-play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alamayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada 2015/2016/2017 ve 2016/2017/2018 periyotlarında başa baş noktasını yakalayamayan İtalyan kulübünün UEFA ile anlaşmaya vararak önümüzdeki sezon için Avrupa kupalarından çekildiği ifade edildi.

Serie A devi, bu kararın ardından Avrupa'nın en büyük beş liginde boy gösteren takımlar arasında finansal fair play kuralları nedeniyle UEFA organizasyonlarından men edilen ilk ekip olarak tarihe geçti. Ceza sonrası Roma, UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan, Torino ise elemelerden katılma hakkı kazandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler