Son dakika | Milan satılıyor! Görüşmeler başladı

İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Milan, Bahreyn merkezli Investcorp şirketine satılması gündemde. Kulübü eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek isteyen şirket, görüşmelere devam ederken 1,1 milyar Dolar'ı gözden çıkardı.

Bahreyn Birleşik Krallık Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Bahreyn merkezli varlık yönetim şirketi Investcorp'un, Serie A kulübü Milan'ı 1,1 milyar Dolar'a satın almak için görüşmelere başladığı aktarıldı.

42 milyar Dolarlık varlığı yönetiyor

Özel ve kurumsal müşteriler için çeşitli küresel bir yatırım portföyü sunan, 1982 yılında kurulan Bahreyn merkezli şirket, yapılan paylaşımda aktarılan bilgilere göre dünya genelinde 42 milyar Dolar'ın üzerinde varlığın yönetimini gerçekleştiriyor.

Transfere dev bütçe

2011 yılından bu yana şampiyonluğa hasret kalan Milan, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre eski başarılı yıllarına dönmek için transfere 300 milyon Euro ayırabilir. İtalyan devinin listesinde ise Sven Botman, Divock Origi, Sebastien Haller, Christopher Nkunku, Nicolo Zaniolo ve Aurelien Tchouameni gibi yıldızlar bulunuyor.



