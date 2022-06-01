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Son dakika! Milan 1.2 milyar euro'ya satıldı

İtalya Serie A şampiyonu Milan, kulübün 1.2 milyar euro karşılığında RedBird Capital Partners'a satıldığını duyurdu.

01 Haziran 2022, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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Son dakika! Milan 1.2 milyar euro'ya satıldı

Inter'in 2 puan önünde girdiği ligin son haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenen Milan, Serie A'da 11 yıl sonra ligi zirvede tamamlamdı. 19. şampiyonluğunu elde eden kırmızı siyahlı kulüpte flaş bir gelişme yaşandı.

ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital, Milan’ı 1.2 milyar Euro karşılığında satın aldı. RedBird Capital, bir başka Amerikalı yatırım şirketi Eliot Management'ten kulübün hisselerinin yüzde 70'inin yönetimini devraldı. 

Elliott Management, Temmuz 2018'de Milan'ı Li Yonghong'dan satın almıştı. Milan'ın sahipliği böylece New Yorklu'dan başka bir New Yorklu'ya geçti.

RedBird'un satın aldığı 2. futbol takımı

Milan'ı satın alan New York merkezli yatırım şirketi RedBird Capital Partners, iki yıl önce de Fransız kulübü Toulouse'u bünyesine katmıştı.


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