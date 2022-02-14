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Son dakika! Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş son dakika haberi... Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla Altay maçı öncesi cezalı duruma düştü.

14 Şubat 2022, Pazartesi 20:59 Son Güncelleme:
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Son dakika! Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig 'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş 'a Michy Batshuayi'den kötü haber... Karşılaşmaya sınırda başlayan Belçikalı forvet, Adana Demirspor'un ilk yarının son anlarında Mario Balotelli ile bulduğu ancak VAR incelemesi sonrası iptal edilen golünde hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

Yıldız forvet, Siyah Beyazlı ekibin Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Altay maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz da kart ceza sınırında bulunuyor.


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(ÖZET) Adana Demirspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1


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