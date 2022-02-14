Süper Lig 'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş 'a Michy Batshuayi'den kötü haber... Karşılaşmaya sınırda başlayan Belçikalı forvet, Adana Demirspor'un ilk yarının son anlarında Mario Balotelli ile bulduğu ancak VAR incelemesi sonrası iptal edilen golünde hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

Yıldız forvet, Siyah Beyazlı ekibin Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Altay maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz da kart ceza sınırında bulunuyor.







