Son dakika | Michy Batshuayi transferi resmen açıklandı! İşte maliyeti
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 150 bin euro kiralama bedeli ile Chelsea'den kiraladığını açıkladı. Siyah Beyazlılar KAP'a yaptığı açıklamada, golcü futbolcuya 3 milyon 165 bin euro maaş ödeyeceğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1427964364129251331
https://www.instagram.com/p/CStxSZYojqs/