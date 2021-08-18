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Son dakika | Michy Batshuayi transferi resmen açıklandı! İşte maliyeti

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 150 bin euro kiralama bedeli ile Chelsea'den kiraladığını açıkladı. Siyah Beyazlılar KAP'a yaptığı açıklamada, golcü futbolcuya 3 milyon 165 bin euro maaş ödeyeceğini duyurdu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 15:02 Son Güncelleme:
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Son dakika | Michy Batshuayi transferi resmen açıklandı! İşte maliyeti

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




https://www.instagram.com/p/CStxSZYojqs/


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