Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Sarı-Kırmızılı takım, Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki Seri, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunuyordu.

Galatasaray, İngiliz ekibine yaptığı kiralama teklifini 1.5 milyondan 1.7 milyon euroya yükseltmiş, Jean Michael Seri ile de 1 sezonluk 2.5 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Seri’nin de sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham’ın ‘evet’ demesinde etkili oldu.

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