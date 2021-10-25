Serdar Tatlı’nın istifası sonra yeni Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Ntvspor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı ile yeni MHK başkanına karar verecek.

Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, toplantı önceci Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.

Yapılan görüş alış verişinin ardından kulüp başkanları Riva’dan ayrıldı.