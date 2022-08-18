Son dakika! MHK Yasin Kol kararını verdi

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, MHK seminerinde açıklamalarda bulundu. Ilgaz, geçtiğimiz hafta oynanan ve verdiği kararlarla tartışmalara konu olan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Murat Ilgaz'ın açıklamaları şöyle;

Geçtiğimiz 2 haftada bazı küçük hatalarla elbette karşılaştık. Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik. Aynı zamanda maçlarda hakemlere karşı çok fazla taciz var. Aynı futbolcular, Avrupa'da daha değişik tutumdayken, Türkiye'de daha değişik tutumda oluyorlar. Biz bunu ilk 2 haftada tespit ettik. Bu gibi taciz konularında hakemlerimizin daha yaptırımı güçlü davranmasını istedik. Bir maçta ilk sarı kartın ucuz ve kolay çıkması sebebiyle, ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Sarı kartlar her an elinizde patlayacak bir bomba gibidir. Sarı kartların %100 doğru olması gerekir. Bu maçta da ilk sarı kart hakem tarafından kaçınılabilirdi, tasarruf edinilebilirdi. Maçın gidişatı ve sonucu bu kararları tartışılabilir hale getirdi. Maç içerisindeki standardı tutturamaması ve ilk maçın verdiği tedirginlikle biz de bu sabah kendisiyle konuştuk. Yasin Kol'un gözlemci raporları çok tatmin edici değil. Yasin Kol bir süre dinlenecek, süresi gelince yeniden görev alacak.