Galatasaray Kulübü’nün Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla, Galatasaray Kulübü’nün bir başkanı olmadığını söyleyen Öztürk, “Bugün saat 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü’nü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun bir oyuncusu olarak, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz. 3 haftadır kulüp üyemiz olan Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs’ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38’inci başkandır, müstafi başkandır. Bugün saat 10.00 itibarıyla burada bir seçim olacaktı, kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın, buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek, kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan edeni de biz başkan olarak tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜ REHİN ALDI"

“Müstafi başkan, bugün saat 10.00 itibarıyla kulübümüzü rehin almıştır. Bugün biz saat 10.00’da buraya gelip, oyumuzu kullanıp, kulübümüzün 39’uncu başkanını seçecektik. İyi niyetimden dolayı, yanlış anladığımdan dolayı, kamuoyunu yanlış yönlendirdiğim için özür diliyorum. Ben 3 haftadır kurucumuz Ali Sami Yen’in koltuğunda oturan kişinin sözlerine inandım, yalanlarına ve vücut diline kandım. Bu oyunların içinde olmadığını düşündüm, başkanlığı bırakmayı düşündüğünü düşündüm. Dün yaptığımız görüşmede başkanlığı asla bırakmayacağını vücut diliyle, söylemleriyle bize dile getirdi. Kendisinin başkanlığı hukuken olmasa da bizim nezdimizde düşmüştür. Bugün müstafi başkandır kendisi. Kulübü rehin almıştır.”

“BU AHLAKSIZLIĞIN İÇİNDE OLMAYACAĞIM, MÜSTAFİ BAŞKANIN SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEYE İNANMAYACAĞIM”

Dün yaptıkları görüşmede seçim için 21-28 Mayıs tarihlerini işaret ettiklerini kaydeden Öztürk, “Uyacağını söyledi. Belli ki bu koltuğu bırakmak istemiyor, gizli bir ajandası var. Bu ajandadan Galatasaray zarar görüyor. Dün istifa etseydi, Galatasaray’a büyük hizmet ederdi. 28 Mayıs’tan sonra burada seçim yapmak mümkün değil. LGS sınavı var. Seçilecek yönetim hangi hoca ve transfer politikasıyla gideceğini belirlerse, seneye bu takım şampiyonluğa gider. Üstümüze 25 milyon Euro’luk ek bir kambur binmiştir. Bu 2 ay içinde de inanılmaz bir ödeme yükü bekliyor. Ne planlıyorlar bilmiyorum ama Galatasaray’ın geleceğini planlamadıkları aşikar. Bu ahlaksızlığın içinde olmayacağım, bundan sonra müstafi başkanın söylediği hiçbir şeye inanmayacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA







